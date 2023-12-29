Январь 2024 года по температурному режиму будет близким к норме, местами на 1−1,5градуса выше нормы, сообщил Узгидромет.

Начнётся январь с сухой и относительно тёплой погоды. В первой пятидневке января по территории Узбекистана ожидается преобладание погоды без осадков. 1−3 января дневная температура воздуха будет в пределах +6…+11 градусов, 4−5 января — на 3−5 градусов выше.

В дальнейшем, до конца месяца ожидается колебание температуры ночью от 0…+5 градусов до −3…−8, днём от +10…+15 градусов до 0…+5. Не исключены короткие периоды с понижением ночной температуры до −10…−13 градусов и периоды с повышением дневной температуры до +16…+18.

Осадки в виде дождя и снега ожидаются в конце первой декады января, а также в отдельные дни второй и третьей декад. В целом за месяц количество осадков ожидается местами меньше нормы.

Максимальная и минимальная температура воздуха в январе за 1994−2023 годы

Январь — середина зимы, по климатическим характеристикам самый холодный месяц в году. Однако зимой 2002−2003 годов самым холодным месяцем был декабрь, причём он был значительно холоднее, чем январь и февраль. А в зимний сезон 2013−2014 годов февраль был значительно холоднее, чем декабрь и январь.

Самым тёплым за последние 30 лет (1994−2023) был январь 2016 года, когда средняя месячная температура воздуха повсеместно превысила норму на 3−6 градусов Цельсия.

Однако самые высокие значения температуры в январе отмечались в других годах этого тридцатилетия — 2002, 2007, 2021 годах — до +20…+25 градусов, по северу — до +13…+16.

Самым холодным за последние 30 лет был январь 2008 года. Средняя месячная температура воздуха по территории Узбекистана была на 8−12 градусов ниже нормы. И в этот же год по большей части территории страны наблюдались самые низкие температуры воздуха. Минимальная температура понижалась до −17…−24 градусов, по северу — до −30…−32.

Очень холодным был и январь 2023 года. В среднем, он был не таким холодным, как в 2008 году, на 4−7 градусов ниже нормы. Но в середине месяца по центральным областям и по Ферганской долине температура воздуха местами понижалась до более низких значений, чем в 2008 году — до −25…−29 градусов. В Ташкенте минимальная температура воздуха в январе 2023 года составила -19,8 градусов, а в январе 2008 года — -17,4.





Максимальная и минимальная температура воздуха в январе за 1994−2023 гг.



По большей части территории Узбекистана осадков в январе выпадает от 25 до 45 мм, по северу, пустынной зоне и по Ферганской долине — 10−22 мм, в предгорных районах — 65−90 мм, местами — до 110 мм (это в среднем за многолетний период).

Бывают очень сухие январи. За последние 30 лет такие январи были в 2018 и 2021 годах. Тогда осадков по большей части территории выпало менее 40% от месячной нормы.

Самыми влажными были январи 2005 и 2014 годов, когда по большей части территории количество осадков превысило норму в 1,5 раза.

На фоне наблюдающегося глобального потепления, январские осадки по равнинной территории и даже в предгорных районах всё чаще выпадают в виде дождя. В связи с этим, снежный покров по равнинной территории чаще всего бывает непродолжительным (менее пяти дней), а иногда он не формируется вообще.

За последние 30 лет самым снежным был январь 2008 года. Продолжительность периода с залеганием снежного покрова по территории Узбекистана составляла от 25 до 31 дня, а максимальная высота снега достигала 24−60 см, по югу — 15−21 см.