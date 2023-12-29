При получении взятки в особо крупном размере 28 декабря было задержано должностное лицо управления «Узэнергоинспекции» по Бухарской области С. А. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана.

В ходе операции. проведённой представителями разных правоохранительных органов, мужчина был задержан в Бухаре при получении 50 тысяч долларов из оговорённых 100 тысяч. Сообщается, что он обещал помочь в восстановлении деятельности автозаправочной станции компании I.G.A.S. после проведения проверки, в выдаче лицензии автозаправке компании B.A.Y.Q., а также заранее сообщать о проверках контролирующими органами в 2024 году.

Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 210 (получение взятки в особо крупном размере) Уголовного кодекса Узбекистана. Подозреваемый задержан в процессуальном порядке. Прокуратура Бухарской области проводит следственные действия.

Граждан призвали сообщать в правоохранительные органы, когда представители контролирующих структур требуют у них взятку, а также напомнили об ответственности за дачу взятки.