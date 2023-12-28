Президент Узбекистана подписал четыре закона, которыми вносятся поправки в Кодекс об административной ответственности, Кодекс об административном судопроизводстве, Гражданский процессуальный и Экономический процессуальный кодексы, сообщила пресс-служба Министерства юстиции.

Изменения вносятся в связи с «совершенствованием порядка проверки законности и обоснованности судебных решений».

Кодекс об административной ответственности

Ревизионная инстанция включена в этапы пересмотра судебных постановлений по административным делам.

Сокращён срок подачи апелляционной жалобы на решение по делу об административном правонарушении с 20 до 10 дней.

Все апелляционные материалы должны быть рассмотрены судом апелляционной инстанции в течение 15 суток с момента поступления. Апелляция по делу об административном аресте или административном выдворении рассматривается в течение суток.

Гражданский процессуальный кодекс

Законом введена стадия рассмотрения дел в ревизионном порядке в областных и приравненных к ним судах.

Исключён порядок направления вышестоящими судами отменённых решений нижестоящих судов вновь в эти суды для нового рассмотрения. На каждую судебную инстанцию возложена обязанность выносить окончательное решение по делу.

️На определение суда об отказе в принятии заявления к производству может быть подана частная жалоба (протест).

Определение и постановление суда апелляционной, кассационной и ревизионной инстанции вступает в законную силу немедленно после его принятия.

На решение, определение и постановление суда первой инстанции, рассмотренное в апелляционном или кассационном порядке и на определение суда апелляционной или кассационной инстанции может быть подана жалоба (протест) в ревизионном порядке.

Жалоба (протест) в ревизионном порядке подаётся в течение одного года со дня вступления в законную силу решения, определения, постановления суда первой инстанции.

Экономический процессуальный кодекс

Законом введена фаза рассмотрения дел, рассмотренных в апелляционном или кассационном порядке областными и приравненными к ним судами, в ревизионном порядке в данных судах.

Отменён порядок направления дел судами апелляционной и кассационной инстанций на новое рассмотрение в суды первой инстанции и возложена на них ответственность за вынесение окончательного решения по делу.

Судья, принимавший участие в рассмотрении дела в суде ревизионной инстанции, не может участвовать в рассмотрении этого дела в суде первой, апелляционной или кассационной инстанции, а также при пересмотре дела в ревизионном порядке в суде вышестоящей инстанции.

Жалоба (протест) в ревизионном порядке подаётся в течение одного года со дня вступления в законную силу решения, определения, постановления суда первой инстанции.

Кодекс об административном судопроизводстве

Законом введена стадия рассмотрения дел в ревизионном порядке в областных и приравненных к ним судах.

Отменён порядок направления вышестоящими судами дел на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Установлено, что прокурор обязан участвовать в рассмотрении административными судами дел, связанных с земельными правоотношениями.

Судья, участвовавший в рассмотрении дела в суде ревизионной инстанции, не может участвовать в рассмотрении этого дела в суде первой инстанции, апелляционной или кассационной инстанции, а также в пересмотре дела вышестоящим судом в порядке ревизии.

Жалоба (протест) в ревизионном порядке подаётся в течение одного года со дня вступления в законную силу решения, определения, постановления суда первой инстанции.

Кассационная жалоба (протест) может быть подана в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу решения суда первой инстанции.