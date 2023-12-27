Российский шахматист Ян Непомнящий обратился к Международной шахматной федерации (ФИДЕ) и организаторам чемпионата мира по рапиду и блицу в Самарканде (Узбекистан) касательно «личных привилегий» норвежца Магнуса Карслена.

«Уважаемые ФИДЕ и организаторы чемпионата мира, как известно, все животные равны, но некоторые равнее других. Справедливо ли предоставлять Магнусу Карлсену персональную комнату, где он может отдыхать и готовиться к матчам с помощью ноутбука, когда ни у кого больше нет такой возможности?» — написал Непомнящий в X (бывш. Twitter).

Американский гроссмейстер Фабиано Каруана также поддержал своего коллегу из России: «Нельзя не подчеркнуть, что все должны играть в одинаковых условиях».

В ФИДЕ заявили, что «никому из участников чемпионата по рапиду не были предоставлены особые условия».

«И даже если в перерывах между раундами кому-либо из игроков был предоставлен доступ во внешние помещения по приглашению официальных лиц ФИДЕ, был обеспечен полный контроль честной игры. Кроме того, согласно правилам, каждому разрешено пользоваться своими гаджетами в перерывах между раундами», — отметили в федерации.

16-й чемпион мира по классическим шахматам, действующий чемпион мира по рапиду и блицу Магнус Карлсен лидирует после первого игрового дня на ЧМ по рапиду. В пяти партиях норвежец набрал 4,5 очка. Ян Непомнящий с 3 очками занимает 64-е место.

Всего на турнире будет сыграно 13 туров, по итогам которых определится победитель. Второй игровой день стартует 27 декабря в 15:00. Затем пройдёт чемпионат мира по блицу.