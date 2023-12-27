Персональная выставка столичной художницы Рушаны Алимовой «О добром и вечном» открылась в самом центре Ташкента — коворкинг-центре GroundZero Kitob Olami. Организатор — галерея Bonum Factum.

Представленные 32 работы основаны на сюжетах произведений мировой художественной литературы. Каждая серия выполнена в различные периоды и отличается от предшествующей.

«Мои работы отражают эмоциональное состояние, моё мировоззрение, взгляд на те или иные события, которые происходят в определённые периоды жизни. В жизни происходит как очень много прекрасного, так и сложного, трудного. Несмотря на всё это, я считаю, что не стоит прекращать верить в лучшее и в силы свыше, которые помогают нам превратить мечты в достижимые цели, если это во благо», — отметила художница.

Рушана Алимова. Архивное фото.

Серия «Алиса в стране чудес»

Приключение девочки в мире фантазий, где всё вверх тормашками и абсолютно противоположно привычным представлениям и видению мира. Картины погружают в яркий, красочный «мир абсурда», отрывая зрителя от реальности. Художница перенесла на холст мир «Алисы в стране чудес», вдохновившись идеей, что нужно верить в чудеса и уметь смотреть на мир глазами ребенка.

Серия «Тысяча и одна ночь»

Эта серия картин воспевает образ сильной женщины. Литературное произведение состоит из множества сказок, но вдохновением для написания картин послужила «Повесть о царе Камар-аз-Замане и царевне Будур». Волшебные вмешательства, невероятные события увлекают, но зачастую и в жизни происходит порой невероятное.

Серия «Любовь к трём апельсинам»

Живописная серия картин воспроизводит атмосферу одноимённого произведения — фантастического повествования о принце и его недуге. По сюжету книги против главных героев затеян заговор, и слуга Труффальдино намерен всех спасти.

Выставка «О добром и вечном» продлится до 20 января. Вход свободный.

«Газета.uz» рассказывала о другой выставке Рушаны Алимовой — «Игра на кончике кисти», которая проходила весной 2022 года.