Концепцию выставки «Игра на кончике кисти» определила специальность Рушаны Алимовой — художница учится на четвёртом курсе факультета «Театральная живопись» Национального института художеств и дизайна имени Камолиддина Бехзода. По словам искусствоведа Алики Семейкиной, отличительные черты автора — мобильность и универсальность.





Из серии «Медея».

«Рушана может делать всё: от инсталляций до театральных макетов сцены, костюмов, грима. Работы, представленные на выставке, можно реализовать в настоящем оперном, кукольном или любом другом театре», — сказала Алика Семейкина.





Большую часть экспозиции составляют эскизы театральных декораций.

Серия в бирюзово-золотых тонах, посвященная опере «Аида» Джузеппе Верди, включает в себя четыре живописные работы — по количеству действий в постановке. Масштабный замысел художницы помогают отразить пропорции. Фигуры главных героев оперы — предводителя египетских войск Радамеса и рабыни Аиды — кажутся песчинками у ног могущественных египетских богов.





Рушана Алимова.

Четыре работы вошли в серию по мотивам гоголевского «Ревизора». Она представляет собой вольную интерпретацию образов и сюжетов великой комедии. Рушана Алимова сосредоточилась на чиновниках, которых буквально вынесла за рамки холстов.





Из серии «Ревизор».

Судья, попечитель богоугодных заведений, городничий с женой имеют светлые лица и кажутся людьми приятными. Только связки цветных нитей в руках выдают в них искусных манипуляторов и кукловодов, с помощью которых они управляют городом. Домики на картинах олицетворяют обычных жителей, которых чиновники используют в своих целях.

«Первый эскиз называется „Дорога“, но дороги в привычном понимании в городе N нет. Чтобы не испачкаться в грязи, чиновники ходят по крышам домов, буквально по головам простых людей. Самих домов тоже не видно — должностные лица практически втоптали их в землю, проложив, таким образом, себе дорогу», — объясняет Рушана Алимова.





Из серии «Ревизор».

Серия «Алиса в Стране чудес» Льюиса Кэрролла появилась из большой любви художницы ко всему фантастическому.

«Сказка хорошо ложится на мой характер. Я верю в чудеса и в то, что в жизни возможно всё. Что она, как чемодан: захочешь — откроешь для себя этот мир, захочешь — закроешься от него», — рассказывает Рушана Алимова.





Из серии «Алиса в Стране чудес».

Образы в серии по мотивам сказки Кэрролла узнаваемы, будь то Чеширский кот, Белый кролик или Красная Королева. Мир, в котором разворачивается волшебное действо — продукт творческого переосмысления сюжета и фантазии художницы.





Из серии «Алиса в Стране чудес».

Серия, посвящённая поэме Алишера Навои «Язык птиц», является дипломной работой. Она фокусируется на пути, который проделали птицы, когда отправились на поиск Симурга, совершенного «властителя пернатых». Картины символизируют долины познаний, единения, отрешения и Страну вечности. Добравшись до последней, птицы увидели свои отражения в воде и осознали, что они и есть тот самый правитель, которого искали. По мнению художницы, «Язык птиц» — одна из важных книг о том, как человечеству нужно жить.





Из серии «Язык птиц» Алишера Навои.

Заглавной работой выставки стала картина «Неподвластная». Это продолжение живописной серии «Полёт», главная героиня которой — мечтательная девочка в белом платье.

«Это позитивные, лёгкие работы, сама серия романтическая. Её особенность в том, что из картины в картину девочка меняется, растёт. Развитие серии привело к началу новой. Она о сложностях, которые встречаются в жизни: о страхах, давлении со стороны, когда кто-то пытается повлиять на человека, не считаясь с его интересами, желаниями, чувствами», — рассказывает Рушана Алимова.





«Неподвластная».

Работой «Неподвластная» художница хочет сказать о важности оставаться собой, стоять на своём и следовать своей мечте. За пляски под чужую дудку жизнь платит крайне неохотно и скупо.

Выставка «Игра на кончике кисти» в галерее Bonum Factum продлится до 29 апреля. Вход платный — 5000 сумов.