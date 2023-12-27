Китайская BYD в ближайшее время может потеснить американскую компанию Tesla на мировом рынке электромобилей. По прогнозу Bloomberg, автоконцерн из Китая, основанный миллиардером Ваном Чуанфу, обгонит бренд Илона Маска по продажам уже в текущем квартале.

На данный момент Tesla по-прежнему превосходит BYD по ключевым показателям, включая выручку и рыночную капитализацию. Однако аналитики Bernstein (одна из ведущих исследовательский компаний на Уолл-стрит — ред.) ожидают, что уже в 2024 году разрыв значительно сократится — по их прогнозам, продажи Tesla составят 114 млрд долларов против 112 млрд у BYD.

Выход BYD в мировые лидеры станет поворотным моментом для рынка электрокаров и ещё одним подтверждением растущего влияния Китая в мировой автомобильной промышленности, пишет Bloomberg.

«Конкурентная среда в автоиндустрии изменилась. Дело больше не в размере и наследии автомобильных компаний, а в скорости, с которой они могут внедрять инновации», — заявила в беседе с агентством глава китайских операций шэньчжэньского хедж-фонда Snow Bull Capital Бриджет Маккарти, который инвестировал и в BYD, и в Tesla.

«BYD давно начала готовиться к тому, чтобы сделать это быстрее, чем кто-либо считал возможным, и теперь остальной отрасли приходится участвовать в гонке, чтобы наверстать упущенное», — добавила Маккарти.

Одно из «уникальных преимуществ» BYD заключается в том, что компания производит собственные аккумуляторы. До прихода в автомобильный бизнес в начале 2000-х годов BYD была первым китайским поставщиком литий-ионных аккумуляторов для Motorola и Nokia.

Кроме того, в то время как Маск предупреждал, что немногие могут позволить себе купить его электромобили, BYD предлагает свыше десятка моделей большего объёма, которые стоят намного меньше, чем самый дешёвый седан от Tesla Model 3 в Китае, подчёркивает агентство.

Bloomberg также вспомнил, как в 2011 году Маска спросили о конкуренции со стороны BYD, а глава Tesla рассмеялся и ответил: «Вы видели их машины?» Весной 2023 года миллиардер признал, что сейчас автомобили BYD «очень конкурентоспособны».

Сегодня BYD позиционирует себя как «крупнейший автомобильный бренд, о котором вы никогда не слышали». Но, как отмечает Bloomberg, возможно, скоро компании понадобится новый слоган.