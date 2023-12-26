Управление СГБ по Наманганской области пресекло деятельность торговцев и предпринимателей из Ташкента, Андижанской и Наманганской областей, которые переправляли крупные суммы иностранной валюты в Кыргызстан, сообщила пресс-служба СГБ.

В мае этого года два жителя Андижана, 1998 и 2002 годов рождения, получили очень крупную сумму иностранной валюты и отправились в Ферганскую область, чтобы передать деньги своим подельникам.

На территории Язъяванского района Ферганской области они были задержаны сотрудниками СГБ в момент встречи с жителем Кувасая (1999), который должен был перевезти валюту в Кыргызстан в обход таможенного контроля.

При осмотре автомобиля Spark, на котором они приехали, в салоне были обнаружены четыре полиэтиленовых пакета, в которых оказалось 590 945 долларов.

После этого был задержан ещё один житель Кувасая (1981), который оказался лидером преступной группы.

Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 182 (Нарушение таможенного законодательства, совершённое в особо крупном размере) через статью 25 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) Уголовного кодекса Узбекистана.

Наманганский районный суд по уголовным делам приговорил двоих к 5 годам, а двух других — к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы. Кроме того, в пользу государства были изъяты 590 945 долларов и автомобиль Spark.