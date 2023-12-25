В понедельник, 25 декабря, по территории Узбекистана сохранится сухая и очень тёплая погода, сообщила пресс-служба Узгидромета. Во второй половине дня воздух прогреется до +18…+23 градусов, что на 10−12 градусов выше климатической нормы для последней недели декабря.

Тем временем на северо-западные районы начнётся вторжение относительно холодного и влажного воздуха. По Каракалпакстану и Хорезмской области местами пройдут дожди, температура понизится до +8…+13 градусов. К вечеру небольшой дождь возможен по Бухарской и Навоийской областям.

Затем 26−27 декабря вторжение распространится на всю территорию Узбекистана. 26 декабря по всем областям Узбекистана, 27 декабря — по центральным областям и по Ферганской долине пройдут дожди, по северу возможен переход в снег. В предгорных и горных районах осадки местами будут сильными. Температура воздуха понизится ночью до +2…+7 градусов, днём — до +8…+13, по северу ночью до 0…-5, днём — до +3…+8 градусов.

28 декабря по Узбекистану ожидается погода без осадков и небольшое повышение температуры, а 29 декабря на территорию страны произойдёт вторжение новой порции холодного воздуха. По всем областям республики ожидаются дожди и понижение температуры в дневные часы до +5…+10 градусов. По северным районам осадки пройдут в виде дождя, местами с переходом в снег.

Местами ожидается усиление ветра до 15−20 м/с. В отдельных районах республики возможен туман.

В Ташкенте 25 и 28 декабря без осадков, 26−27 и 29 декабря временами дождь. Температура днём 25 декабря — +21…+23 градуса, 26−27 декабря — понижение температуры ночью до +3…+6, днём — до +8…+11 градусов.

28 декабря — повышение дневной температуры до +13…+16 градусов, 29 декабря — вновь понижение до +5…+8 градусов.

Кроме того, 26−27 и 29 декабря возможно усиление ветра до 12−15 м/с.