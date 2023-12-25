На прошлой неделе власти Пакистана впервые вызвали искусственный дождь, чтобы улучшить качество воздуха над Лахором — столицей восточной провинции Пенджаб, которая считается одним из самых загрязнённых городов в мире, пишет The Guardian.

Для создания искусственного дождя над десятью районами Лахор использовался «посев облаков» — это технология, которая ускоряет процесс конденсации в облаках влаги, что приводит к дождю.

Как именно засевают облака? При помощи самолётов или распылительных устройств на земле облака опрыскивают соляным реагентом. В зависимости от сезона распыляют разные вещества. Летом для этого используют поваренную соль, смешанную с водой, зимой — йодид серебра. Через несколько часов вещество приводит к образованию тумана, который, соединяясь с облаками, вызывает дождь. Эта практика «облакообразования» хорошо известна и в разные годы применялась в странах Ближнего Востока, Китае, Индии и США. Однако, как отмечают некоторые исследователи, чтобы реакция сработала, необходима правильная температура воздуха и уровень влажности, а также размер распыляемого вещества, чтобы на частицах мог образоваться конденсат. Так, команде экспертов из ОАЭ, которые помогали властям Пенджаба распылить йодид серебра, пришлось ждать подходящих погодных условий в Лахоре около двух недель.

Засев облаков в Лахоре, по словам министра окружающей среды Пенджаба Билала Афзала, прошёл успешно, но количество осадков было «скудным». Они, тем не менее, помогли немного улучшить качество воздуха в городе — уровень загрязнения твёрдыми частицами упал с отметки 300 мкг/м3 до 189 мкг/м3. Однако уже через пару дней прежние показатели вернулись.

«Лахор скоро станет непригодным для жизни»

Лахор — один из крупнейших городов в Пакистане, его население составляет более 13 миллионов человек. Раньше Лахор был известен как «город садов», но впоследствии стал самым загрязнённым городом страны, а затем и мира.

Согласно данным швейцарской компании IQAir, которая следит за качеством воздуха в более чем 7000 городах по всему миру, Лахор регулярно возглавляет глобальные рейтинги загрязнения воздуха.

По оценкам Университета Чикаго, издающего Air Quality Life Index, жители Лахора могут потерять более семи лет средней продолжительности жизни из-за плохого качества воздуха.

До того, как прибегнуть к методу засева облаков, власти провинции пытались решить ситуации другими беспрецедентными мерами, пишет The Washington Post (WaPo). К началу декабря качество воздуха в городе ухудшилось настолько, что были закрыты школы и рынки, а также введены ограничения на движение транспорта. Но это не помогло.

41-летний инженер-строитель из Лахора Башир Ахмед рассказал WaPo, что после нескольких недель вдыхания воздуха с едким запахом у него появились боли в горле и постоянный кашель. «Больница была наводнена такими пациентами, как я», — сказал он, добавив, что, если чиновники не примут дополнительных мер, то «Лахор скоро станет непригодным для жизни».

По словам Ахмеда, нынешний кризис стал следствием многолетнего пренебрежения властей к окружающей среде, включая снос зелёных городских парков, чтобы освободить территорию для торговых центров и автомагистралей.

По данным местных экологических групп, за последние десятилетия Лахор потерял 75% своего зелёного покрова. В плохом качестве воздуха в городе активисты, помимо вырубки деревьев и зелёных насаждений, винят также выхлопные газы автомобилей, пыль со строительных площадок, токсичные выбросы заводов и сжигание сезонных остатков урожая.

Экономист по сельскому хозяйству Кашиф Салик в комментарии WaPo отметил, что «влиятельные группы интересов» в Пакистане не дают ввести более эффективные ограничения на выбросы автомобилей, строительные проекты и ведение сельского хозяйства.

«В этой стране у нас есть транспортная мафия и строительная мафия, — сказал он. — У правительства нет другой альтернативы кроме как той, чтобы наконец противостоять им».