Подчинение Комитета семьи и женщин передаётся от Министерства занятости и сокращения бедности Кабинету министров. Об этом говорится в соответствующем указе президента Узбекистана от 21 декабря, сообщила пресс-служба Министерства юстиции.

В Кабинете министров вновь вводится должность заместителя премьер-министра — председателя Комитета семьи и женщин.

Кроме того, согласно указу, назначаются на должность и освобождаются от должности по согласованию с председателем комитета:

️заместитель председателя Совета министров Каракалпакстана — председатель Комитета семьи и женщин Каракалпакстана;

️заместители хокимов областей и Ташкента — начальники управлений семьи и женщин областей и Ташкента;

заместители хокимов районов (городов) — начальники отделов семьи и женщин районов (городов).

На базе Научно-исследовательского института семьи и женщин будет создан Научно-исследовательский институт семьи и гендера.

Напомним, Комитет женщин существовал в Узбекистане долгое время. В феврале 2020 года в связи с созданием Министерства по поддержке махалли и семьи он был упразднён. Однако в марте 2022 года Государственный комитет семьи и женщин образовали вновь, его глава также был вице-премьером Узбекистана. Год назад, в декабре 2022 года, при реализации административной реформы госкомитет стал Комитетом семьи и женщин и был отнесён к Министерству занятости и сокращения бедности.