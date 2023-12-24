Хоким Тамдынского района Навоийской области Кайрат Алдабергенов освобождён от должности. Решение об этом 22 декабря подписал хоким области Нормат Турсунов.

В документе отмечается, что основанием для увольнения стало его заявление.

В субботу решение хокима утвердили в районном кенгаше народных депутатов.

Временно исполняющим обязанности хокима Тамдынского района стал первый заместитель хокима по вопросам финансов, экономики и сокращения бедности Орзумурод Умаров.

Кайрат Алдабергенов родился в 1966 году в Нуратинском районе области. Долгие годы он работал в налоговых органах. С 27 декабря 2009 года, на протяжении 14 лет он возглавлял Тамдынский район. В 2014 году получал орден «Дустлик», в 2021 году — медаль «Содиқ хизматлари учун».