Детский омбудсман Узбекистана Сурайё Рахмонова посетила Кукдалинский, Касбинский и Касанский районы Кашкадарьинской области, чтобы изучить сообщения о ранних браках и обрядах обручения девочек школьного возраста, сообщила её пресс-служба.

В частности, 23 декабря представители хокимията и других организаций Касанского района узнали, что семья организовала свадьбу своей дочери, которой не исполнилось 18 лет. После этого свадьба и все связанные с ней церемонии были остановлены.

По данным детского омбудсмана, приняты меры по привлечению к ответственности религиозного представителя, который прочитал никах без свидетельства о регистрации брака в ЗАГСе. Сурайё Рахмонова сообщила, что работа в этом направлении будет продолжена на системной основе.

«В каждом районе проведены критические совещания. Органы власти на местах понимают, насколько это серьёзно и чревато. Начали системно изучения в каждой махалле и в школах на предмет ранних помолвок и браков. На днях хоким области поставил задачу всем ответственным. Многие наказаны. Процесс пошёл. Здесь важно и довести до людей требование закона, поменять их мировоззрение, сложившиеся веками относительно судеб девочек, и вместе с тем обеспечить девочкам реальный доступ к дальнейшему образованию», — заявила «Газете.uz» Сурайё Рахмонова.

Она добавила, что в Касанском районе две свадьбы проводились с нарушением правил бракосочетания, однако девушки в этих случаях были совершеннолетними.

В социальных сетях распространилось видео помолвки семиклассницы в Кукдалинском районе. Родители девочки заявили, что на самом деле проводилась церемония по случаю дня рождения их ребенка.

Детский омбудсман изучила эти и ещё два аналогичных случая. Сами девочки и их родители заявили, что это не церемония помолвки и не подготовка к свадьбе.

«Однако детский омбудсман осознавая большую вероятность проведения помолвок, при личной беседе руководствовалась тем, что не вправе оказывать давление на детей либо их родителей в данном вопросе. Именно в связи с этим, матерям было разъяснено о неблагополучных социальных, а также правовых последствиях ранних браков», — рассказали в пресс-службе Сурайё Рахмоновой.

«Девочки при личной беседе выразили свои стремления продолжить учёбу после школы. Одна из девочек глубоко занимается русским языком и литературой и мечтает стать филологом русского языка. Другая девочка планирует стать врачом, тщательно изучает биологию и химию. Третья девочка мечтает стать дизайнером одежды и готовится в этом направлении», — отметили в офисе уполномоченной по защите прав ребенка.

Районный и областной хокимияты окажут системную поддержку в подготовке девочек к поступлению в вузы по выбранным специальностям. Детский омбудсман будет сопровождать девочек и обеспечивать их право на образование.

Согласно статье 15 Семейного кодекса), мужчины и женщины могут вступать в брак с 18 лет. При наличии уважительных причин, в исключительных случаях (беременность, рождение ребёнка, объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация), хоким района, города по месту государственной регистрации брака может по просьбе лиц, желающих вступить в брак, снижать брачный возраст, но не более чем на один год.

Статья 125−1 Уголовного кодекса Узбекистана устанавливает ответственность за нарушение закона о брачном возрасте или порядке заключения брака. Это преступление наказывается штрафом от 20 до 150 БРВ или до 400 часов обязательных общественных работ или исправительными работами на срок от 2 до 3 лет. Но законодательством не предусмотрена ответственность за привлечение несовершеннолетнего к помолвке.

Хоким Касанского района Асрол Бойкараев после встречи с детским омбудсманом подверг критике «родителей, которые обращаются к своим дочерям как к предмету, имуществу и хотят рано выдать их замуж».