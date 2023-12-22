Президент Шавкат Мирзиёев на заседании Республиканского совета по духовности и просветительству в пятницу обсудил развитие театров и музеев. Цитаты из его выступления публикует пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.

«Если бы я спросил сейчас „в какой театр вы ходили в прошлом месяце, какую новую книгу вы прочитали?“ я думаю, что большинство руководителей стали бы смущаться. Однако руководители-лидеры должны подавать пример другим с точки зрения социального мировоззрения и культурного уровня», — сказал он.

Президент предложил объявить один день месяца «Днём театра» в государственных органах и учреждениях, чтобы сотрудники посещали театры.

Министерству культуры поручено разработать и утвердить программу развития театрального искусства.

Программа должна предусматривать создание творческого заказа на лучшие пьесы на исторические и современные темы, выплату драматургам 50 млн сумов, подготовку творческих и вспомогательных кадров в театрах развитых стран, а также учреждение премии «Маннон-Уйгур» для поддержки молодых режиссёров.

Президент также объявил о принятии 7-летней программы совершенствования деятельности музеев.

Сообщается, что на основе инновационных технологий будут построены современные новые здания Музея истории и Музея искусств, обновлена экспозиция Истории Тимуридов и Музея природы, капитально отремонтирован Музей литературы имени Алишера Навои.

В сотрудничестве с Францией планируется создать Национальный реставрационный центр. На сегодняшний день вместе с иностранными реставраторами восстановлено 238 культурных ценностей.

Кроме того, планируется провести консервацию и реставрацию страницы Корана Усмана.

Более того, 18 археологических объектов превратят в музей под открытым небом. Также в Самарканде будут восстановлены сады Амира Темура, создан музей «Великий шёлковый путь» и восстановлен комплекс Биби Ханум.

Отдельная программа будет принята для развития изобразительного и прикладного искусства. Чтобы связать обучение каллиграфии и искусству миниатюры с практикой, будет организован учебно-производственный мастер-класс по изготовлению бумаги народным методом.

«Ещё один важный вопрос заключается в том, что мы должны внести серьёзные изменения для повышения качества образования в сфере культуры и искусства», — сказал президент.

Чиновникам поручено разработать меры по увеличению зарплаты учителей музыкальных и художественных школ, покрыть коммунальные расходы этих школ из бюджета. В целом зарплаты работникам сферы культуры и искусства, библиотек и музеев будут повышены на 20% с 1 апреля 2024 года и до 15% с 1 января 2025 года.