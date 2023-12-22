В Узбекистане будет разработана Концепция производства национальных сериалов. Об этом на совещании 22 декабря заявил президент Шавкат Мирзиёев, передаёт его пресс-секретарь Шерзод Асадов.

«Возникает вопрос: насколько правильно, что мы выделяем большое место зарубежным сериалам в то время, когда наши люди больше всего смотрят телевизор, то есть в „прайм-тайм“? Это ставит перед нами актуальные задачи, которые нельзя откладывать. В частности, необходимо радикально реформировать существующую систему производства национальных сериалов и поддержать наших создателей в этом направлении», — заявил глава государства.

Глава государства подчеркнул, что необходимо довести национальные сериалы до уровня идеологической, художественной и технической привлекательности, «чтобы всем было интересно смотреть».

Для этого будет разработана Концепция производства национальных сериалов, в которой «особое внимание будет уделено созданию современных условий для местных творческих деятелей, особенно деятелей искусств, драматургов и режиссёров».

Для этого, по словам президента, должна быть создана свободная экономическая зона — Cinema Park. Кабинету министров поручено внести предложение о выделении 50 га земли в Ташкентской области под Cinema Park на основе государственно-частного партнерства.

Хокимам Бухарской, Самаркандской и Ташкентской областей поручено начать проекты по созданию в своих регионах «свободных экономических кинозон».

Президент также предложил рассмотреть возможность создания многосерийных анимационных фильмов об образцовом жизненном пути великих предков.