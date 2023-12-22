В Юнусабадском районе Ташкента 20 декабря кроссовер Tracker внутри жилого массива сбил двух детей 8 и 10 лет и мог придавить их. Видео инцидента появилось в социальных сетях.

На видео водитель автомобиля, пытаясь совершить разворот, наезжает на детей, идущих по краю дорожки, они падают с высоты вниз, машина, судя по записи, падает на них. Из машины выходят люди, к ней также бегут прохожие и пытаются достать детей.

В УБДД ГУВД Ташкента сообщили, что за рулём Tracker была женщина 1986 года рождения. Школьники получили травмы, говорится в сообщении, но тяжесть травм не уточняется.

В 2019 году 12-летний подросток погиб в результате наезда автомобиля во дворе жилого дома в Юнусабадском районе. Женщина, бывшая за рулём, сообщила, что перепутала педали.

В феврале текущего года в этом же районе в одном из дворов двухлетний ребёнок скончался от наезда автомобиля Captiva, который двигался задним ходом.