ГУВД Ташкента и УКД ОВД Юнусабадского района во вторник рассказали о ходе доследственного расследования ДТП в жилом массиве 11-го квартала Юнусабадского района, в котором в результате наезда Nexia 4 июня погиб подросток А. Г. Брифинг, на котором присутствовали родные подростка, свидетели, следователь и защита подозреваемой Ларисы Т., начался минутой молчания в память о погибшем мальчике.

Сообщая о результатах расследования, представители органов внутренних дел продемонстрировали максимум открытости. Заместитель министра внутренних дел Узбекистана — начальник Следственного департамента при МВД полковник Дониёр Ташходжаев отметил, что во время расследования следствие первой инстанции совершило ряд нарушений.

В частности, следствие отказалось ознакомить потерпевшую сторону с записью видеорегистратора, быстро завершило доследственную проверку и передало дело в прокуратуру. У потерпевшей стороны «были все основания ходатайствовать и проверить все подозрения для установления истины», — отметил замминистра.





После обращения дяди погибшего подростка Михаила Ахпержаньянца к министру внутренних дел через свою страницу в Фейсбуке глава МВД поручил срочно связаться с потерпевшей стороной и разобраться в ситуации. 28 августа Следственный департамент МВД приступил к дополнительному расследованию.

По словам Дониёра Ташходжаева, потерпевшая сторона настаивала, что в записи видеорегистратора был монтаж, т. к. три свидетеля утверждали, что автомобиль совершил три наезда на детей.

Три наезда означало бы, что после первого наезда водитель сдает назад и совершает следующий наезд. «В таком случае дело квалифицировалось бы не как непредумышленное преступление. Здесь уже появляются признаки умышленного убийства», — сказал Дониёр Ташходжаев.

Доктор юридических наук, профессор, процессуалист Даврон Миразов заявил, что для переквалификации дела в предумышленное убийство следствие должно было бы установить мотив для его совершения.

«Для этого элементарно нужно провести следственные действия, экспертизу, обеспечить прозрачность… Следствие не назначило экспертизу, обоснованного отклонения по уголовно-процессуальному кодексу», — добавил Дониёр Ташходжаев.

По словам замминистра, в связи с выявленными нарушениями и безответственным нарушением расследования трое сотрудников написали заявления об увольнении, а один был понижен в должности.

Свидетель аварии Вера сообщила, что видела наезд сзади. По ее словам, когда машина ударила по детям, колеса прокручивались, что показалось ей вторым наездом. Это могло происходить потому, что подозреваемая держала ногу на педали газа.

Следственный департамент провел панографическую экспертизу. Было выявлено, что видеорегистратор каждые три минуты записи отправляет видеофайл в архив. Во время ДТП запись прерывается на две секунды, из-за чего возникли подозрения о монтаже.

Старший следователь Следственного департамента Умид Абдухакимов заявил, что эксперты департамента сопоставили все детали последней секунды первого файла с первыми секундами последующей записи и пришли к выводу, что фальсификации видеоролика не было.

Умид Абдухакимов добавил, что точную скорость движения автомобиля, совершившего наезд, установить не удалось, поскольку при ДТП скорость движения устанавливается по тормозному пути. Приблизительная скорость составляла более 20 км/ч, сказал он.

По словам свидетеля Веры, после наезда А. Г. лежал между колесами автомобиля в согнутом положении. Подозреваемая после ДТП находилась в машине около трех минут.

Свидетель Азиз, проживающий по соседству с матерью погибшего, оказал мальчику первую помощь. Согласно показаниям Азиза, который преподает военное дело, когда машина отъехала назад, он вместе с Ларисой Т. вытянул подростка из-под машины. Он сообщил, что не заметил у ребенка непроизвольного мочеиспускания, которое происходит при расслаблении мышц в момент смерти.

«Я пощупал челюсть, руки и тело. Все было целое. Но изо рта и из носа шла кровь. Я сразу подумал, что это паренхиматозное кровотечение, т. е. разрыв внутренних органов. Мы переложили [мальчика] и повернули его на бок, чтобы кровь не закрыла дыхательные пути. Больше не надо было его трогать. При таком кровотечении нужна медицинская помощь. Чем быстрее, тем лучше», — сказал свидетель.

Врач реаниматолог 1-й клиники Ташкентской медицинской академии Гайрат Умаров подтвердил, что сосед Азиз действовал верно, перевернув ребенка на бок. При паренхиматозном кровотечении человека необходимо положить на бок, если он в бессознательном состоянии, и посадить, если он в сознании, отметил эксперт.

По словам мамы погибшего подростка, когда она прибыла на место происшествия, ее сын был холодным. Женщина также обратила внимание на признаки непроизвольного мочеиспускания. Скорая помощь долго не приезжала. Она остановила карету скорой помощи клиники MDS, ехавшую по другому вызову. К этому времени мальчик потерял 1,7 л крови — половину от общего объема.

Врач скорой помощи клиники MDS Гиёсиддин Сиддиков заявил, что по прибытии на место происшествия обнаружил ребенка в лежачем положении на заднем сидении автомобиля Spark.

«Ему уже невозможно было оказать помощь. Мы провели наружный осмотр тела. Открытых телесных повреждений не было. На груди была синюшность. Кожа холодная, зрачки расширены, сердцебиение отсутствовало. Констатировали смерть и вызвали 102», — сказал врач.

Дядя погибшего Михаил Ахпержаньянц заявил, что при проведении судебной медицинской экспертизы врачом-судмедэкспертом не были соблюдены некоторые процессуальные нормы. В частности, врач не внес в заключение наличие или отсутствие трупных пятен, не сфотографировал тело в одежде, полностью без одежды и не сделал рентген.

Он добавил, что у остальных детей, пострадавших от наезда автомобиля, была повреждена нога. Но в заключении о смерти А. Г. судмедэксперт не указал никакой информации о повреждении ноги.

Согласно заключению судмедэкспертизы, ребенок погиб вследствие разрыва легкого и множественных переломов ребер. Нарушения судмедэксперта не могут повлиять на переквалификацию дела, заявило следствие. Они также не могут повлиять на заключение медицинской экспертизы.

Михаил Ахпержаньянц также выразил недовольство тем, что подозреваемая Лариса Т. нарушала условия домашнего ареста. По его словам, женщина звонила мастеру ногтевого сервиса, хотя имела право связываться только со следствием и участковым.

Следователь ответил, что каждый не предусмотренный домашним арестом выход на улицу или звонок Лариса Т. обсуждала с участковым.

Даврон Миразов подчеркнул: чтобы применить меры в отношении подозреваемого за нарушение запретов, эти нарушения должны быть направлены на воспрепятствование установлению истины. Маникюр не воспрепятствует установлению истины, заявил он.

Замминистра внутренних дел Дониёр Ташходжаев сообщил, что на данный момент следствие завершено на 95%. Следователям предстоит повторно опросить нескольких свидетелей и проверить совершение телефонных звонков с другого номера телефона подозреваемой. По завершении следствия дело будет передано в суд.