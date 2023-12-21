Ректор Ташкентского международного университета KIUT (бывший Технический институт Ёджу в Ташкенте) Жанполат Шамуратович Кудайбергенов скончался в столице на 46-м году жизни. Эту информацию «Газете.uz» подтвердили в пресс-службе вуза.

Жанполат Кудайбергенов родился 10 марта 1978 года в Нукусе. В 2000 году окончил Каракалпакский государственный университет имени Бердаха, в 2001 году — Бирмингемский университет (Великобритания) по линии президентского фонда «Умид».

С 2010 по 2014 годы был деканом факультета «Бухгалтерский учёт и аудит» в Ташкентском финансовом институте. С 2014 по 2017 годы работал в Министерстве высшего и среднего специального образования.

С 2018 года был проректором Технического института Ёджу по учебной работе. С 2019 года стал ректором вуза — первого частного университета в Узбекистане.

Под руководством Жанполата Кудайбергенова университет значительно расширил свою деятельность, наладив сотрудничество с большим количеством зарубежных вузов. Сегодня здесь готовят бакалавров и магистров по очной, заочной и вечерней формам обучения на узбекском, русском и английском языках, а также по второй специальности.

Университет имеет филиалы в Намангане и Самарканде.

В интервью проекту WE project в марте прошлого года Жанполат Кудайбергенов говорил: «Дело моей жизни — помощь другим в познании и поиске себя, своего места в этом мире».

Похороны Жанполата Кудайбергенова пройдут в Нукусе.