Президент Узбекистан Шавкат Мирзиёев 21 декабря в ходе телефонного разговора поздравил президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси с победой на выборах, сообщила пресс-служба президента Узбекистана.

В ходе беседы были рассмотрены вопросы укрепления узбекско-египетских отношений и расширения сотрудничества, внимание также было уделено реализации договорённостей, достигнутых в ходе визита на высшем уровне в Каир в феврале.

«[Между двумя странами] растут объёмы взаимной торговли. Начато осуществление проектов кооперации в области сельского хозяйства, геологии, водообеспечения, транспорта, логистики, химической промышленности и других приоритетных отраслях», — отмечается в сообщении.

Кроме того, согласовано проведение очередного заседания двусторонней межправительственной комиссии и делового совета.

Главы государств также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки.

Напомним, действующий президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси одержал победу на прошедших 10−12 декабря выборах главы государства с результатом 89,6% голосов. Для него это третий срок подряд. Впервые он был избран президентом Египта в 2014 году, через год после свержения предыдущего главы государства Мухаммеда Мурси. В 2018 году он был переизбран с результатом 97% голосов.