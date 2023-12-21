Сотрудник Таможенного комитета был арестован по подозрению в сговоре со страховой компанией и хищении денег. Об этом сообщил первый заместитель председателя Таможенного комитета Ильхом Мухтаров на пресс-конференции, состоявшейся в АИМК 21 декабря, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

В соцсетях ранее распространилась новость об аресте начальника отдела таможенных платежей, заместителя начальника управления таможенных платежей Сахиба Р. Н. По словам Ильхома Мухторова, он был не замначальником, а просто сотрудником управления.

«Здесь речь идёт о выдаче разрешения на отсрочку таможенных платежей на определённый период времени на основании страхового полиса, предоставленного страховыми компаниями. Этот сотрудник вступил в сговор со страховой компанией. Руководству комитета было дано задание выявить эту схему. В результате расследования мы выяснили, что они хотели застраховать около 145 млрд сумов средств», — отметил Ильхом Мухторов.

Он также рассказал, что сотрудник находился под наблюдением службы безопасности комитета течение 2−3 месяцев. В ходе него выяснилось, что он был причастен к преступным группам и служил их интересам.

«23 ноября по результатам служебной проверки сотрудник был уволен. После увольнения его арестовали, поскольку имелся состав преступления», — добавил замглавы Таможенного комитета

На данный момент из 145 млрд сумов ущерба возмещены 84 млрд сумов. Несколько сотрудников страховой компании скрылись за границей, они объявлены в розыск.

«Таможенные органы относятся к правоохранительным. При необходимости мы можем возбудить уголовное дело в отношении нашего сотрудника и передать его в соответствующие органы», — пояснил первый заместитель председателя комитета.