Агентство США по международному развитию (USAID) выпустило каталог «Путешествуя по мастерским ремесленниц Центральной Азии» в цифровом и печатном варианте, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе посольства США в Ташкенте.

Выпуск каталога является результатом сотрудничества между Программой USAID по торговле в Центральной Азии, Смитсоновским институтом США (Smithsonian Institute) и Программой развития коммерческого права (CLDP) Министерства торговли США.

В публикации рассказывается о работах 50 ремесленниц из Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана. Поскольку публикация доступна в цифровом виде, она позволит ремесленницам развивать свой бизнес в глобальном масштабе. В каталоге указаны контакты для связи и страницы брендов ремесленниц в социальных сетях.

Узбекистан в каталоге представляют мастер по текстилю из Шахрисабза Гулнора Чориева, мастер вышивки Гульнара Ембергенова из Нукуса, мастер крашения тканей из Самарканда Шоира Ганиева, мастер вышивки Мадина Касымбаева из Ташкента, дизайнер-ювелир Феруза Курбонова из Ташкента, глава студии Art House Sadosh Садокат Мирзаева из Ферганы, мастер по керамике Дилором Мухтарова из Самарканда, мастер по керамике и текстилю Дилноза Нарзуллаева из Гиждувана, основательница галереи Human House и дизайнер Лола Сайфи из Ташкента и дизайнер аксессуаров Светлана Шихова из Ферганы.

Как отмечается в сообщении, каталог также способствует экономической независимости, сохранению культурного наследия и гендерному равенству.

«При грамотном управлении и выходе на более широкие рынки эти ремесла имеют потенциал существенно увеличить доход, повысить уровень образования и значительно улучшить качество жизни сельских семей, особенно женщин и девочек», — говорится в сообщении.

Помимо создания публикации, команда проекта провела виртуальное и очное обучение стратегиям маркетинга рукоделия, а также методам использования каталога для продвижения ремесленных практик и бизнеса.

Смитсоновская инициатива ремесленников направлена на обеспечение устойчивости ремесленных практик. Программа объединяет исследования, разработку продуктов, корпоративное обучение и набор инструментов, которые ремесленники могут использовать для разблокировки доступа к рынкам.