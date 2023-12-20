Жительница Келеса в Ташкентской области обратилась к детскому омбудсману, заявив о сексуальных домогательствам к её четырёхлетней дочери в детском саду. Ситуацию изучили детский омбудсман и Генеральная прокуратура Узбекистана.

По результатам проверки было возбуждено уголовное дело по статье 129 (Развратные действия в отношении лица, не достигшего 16 лет) Уголовного кодекса. Следственный отдел ОВД Ташкентского района проводит расследование.

Было выявлено, что этот частный детский сад начал работать с 1 декабря, его открыл в своём доме местный житель без лицензии и других разрешительных документов.

При осмотре дома обнаружены серьёзные нарушения санитарных правил, установлено также, что двое сотрудников не прошли медобследование.

Как сообщили «Газете.uz» в офисе омбудсмана, в этом детсаду также работал или помогал сын его владельца 1999 года рождения.

Расследование уголовного дела находится на контроле областной прокуратуры и Генпрокуратуры. Интересы пострадавшего ребёнка находятся под надзором детского омбудсмана, говорится в сообщении.