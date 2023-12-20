В рамках акции «Ударные 40 дней» по улучшению криминогенной ситуации ещё пятеро мужчин задержаны по подозрению в преступной деятельности в Ташкенте. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД столицы.
Список задержанных:
- Алибек Шахруллоевич Файзиев (1985 года рождения) — часть 5 статьи 273 (незаконная продажа наркотических средств, их аналогов или психотропных веществ в крупных размерах / наказывается лишением свободы от 10 до 12 лет) Уголовного кодекса Узбекистана;
- Азиз Набиджанович Нурматов (1987) — часть 2 статьи 165 (вымогательство группой лиц / наказывается лишением свободы от 5 до 10 лет);
- Олимжон Шухратович Амонов (1990) — часть 5 статьи 273 УК РУз;
- Боходир Акмал угли Кодиров (1992) — статья 277 (хулиганство / наказывается штрафом от 50 до 100 БРВ или обязательными общественными работами до 300 часов либо исправительными работами до 3 лет);
- Бобур Ботир угли Исмоилов (1992) — статья 277 УК РУз.
Подозреваемые заключены под стражу, расследование продолжается.
Граждан попросили обращаться в ГУВД, если они пострадали от действий этого человека или членов группы, по телефонам: 71−206−45−69, 71−206−49−46 или 102, либо в Telegram 99−370−73−94. Конфиденциальность личности заявителя гарантируется.