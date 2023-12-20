В Узбекистане местным компаниям предоставят льготы и поддержку при работе с международными брендами. Об этом заявил президент Шавкат Мирзиёев на совещании в понедельник, сообщила пресс-служба главы государства.

На мероприятии отмечалось, что одним из важнейших факторов успешного вывода продукции на мировой рынок является наличие бренда. Отечественная продукция с маркировкой «Сделано в Узбекистане» мало котируется на внешнем рынке, так как не имеет бренда, говорится в сообщении.

Поэтому президент подчеркнул необходимость поддержки не только сбыта продукции страны, но и узнаваемости бренда на зарубежных рынках.

Перед Торгово-промышленной палатой поставлена задача оказать поддержку местным предприятиям, производящим ткани, одежду, ковры, обувь, кожаные аксессуары, продукты питания, товары для дома и строительные материалы, в установлении контактов со специальными сорсинг-компаниями, а также адаптироваться к требованиям брендов.

Шавкат Мирзиёев поручил расширить участие отечественных предприятий в международных выставках, открыть торговые дома в городах Ханое (Вьетнам), Лоц (Польша), Иваново (Россия) и Прата (Италия).

По его словам, в стране также имеются все возможности для того, чтобы бренды размещали здесь свои производства. К примеру, в 2024 году в Чирчике заработает завод мощностью производства 2,5 миллионов штук алюминиевой тары по немецкой технологии.

Это источник материалов не только для производителей прохладительных напитков, но и для предприятий косметики, бытовой химии, продуктов питания, поэтому необходимо использовать такие возможности для привлечения престижных брендов в Узбекистан, отмечалось на совещании.

Для этого будут внедрены новые подходы:

предприятиям, запускающим производство брендовой продукции, будут возмещены затраты на внедрение международных стандартов, экологических требований и сертификации;

всё необходимое для них сырьё будет освобождено от таможенных пошлин при условии локализации не менее 60%;

предпринимателям, производящим не менее 30% своей продукции под брендом, будут предоставляться льготы и преференции, предусмотренные для предприятий с участием иностранных инвестиций;

за привлечение технологов, дизайнеров, маркетологов и другим специалистов из крупных брендов плата за работу в Узбекистане не будет взиматься.

Президент на этом совещании сообщил о пересмотре структуры Мининвестиций, промышленности и торговли. Отделения МИПТ будут упразднены, а за производство, индустриальные зоны и экспорт в регионах будет отвечать Торгово-промышленная палата. Агентство продвижения экспорта и фонд также перейдут в ТПП.