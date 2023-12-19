Бывший чемпион мира в первом полулёгком весе из Узбекистана Муроджон Ахмадалиев (12−1, 9 КО) стал обязательным претендентом на титул WBA в этом весе по итогам поединка в Глендейле (США) 17 декабря.

Его соперником выступил не имевший до этого поражений 26-летний мексиканец Кевин Гонсалес (26−1−1, 13 КО).

После равного начала боя 29-летний узбекистанец захватил инициативу и в шестом раунде дважды отправил соперника в нокдаун, после чего продолжал оказывать давление. Гонсалес отказался от предложения своего тренера остановить бой, однако в концовке восьмого раунде ещё раз побывал в нокдауне, а затем после ещё одного пропущенного тяжёлого удара рефери остановил поединок, не открывая счёта.

Ахмадалиев благодаря этой победе стал обязательным претендентом по версии WBA для победителя назначенного на 26 декабря боя за звание абсолютного чемпиона мира между Наоя Иноуэ и Марлоном Тапалесом. Последнему в апреле узбекистанец уступил свои чемпионские титулы WBA и IBF.

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