Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил соболезнования председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину в связи с многочисленными человеческими жертвами и пострадавшими в результате землетрясения в провинциях Ганьсу и Цинхай, сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.

Шавкат Мирзиёев попросил передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших и пожелал выздоровления пострадавшим.

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в ночь на 19 декабря на севере-западе Китая. В результате разрушений, по последним данным, 100 человек погибли в провинции Ганьсу, ещё 11 — в Цинхае. Пострадали почти 200 человек.