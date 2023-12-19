По состоянию на утро 19 декабря в результате землетрясения в китайских провинциях Ганьсу и Цинхай погибли 111 человек. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

В частности, 100 человек погибли в Ганьсу, ещё 11 — в Цинхае. По данным СМИ, к устранению последствий бедствия привлечены 2200 спасателей.

По данным CNN, ещё 397 человек получили ранения, более 4700 домов в Ганьсу были повреждены. В провинциях было нарушено водо- и электроснабжение, а также мобильная связь.

Землетрясение магнитудой 6,2 балла было зафиксировано в Ганьсу 18 декабря в 23:59. Эпицентр находился в 5 км от границы с провинцией Цинхай. Очаг залегал на глубине 10 км.