В Фаришском районе Джизакской области мужчина обещал другому гражданину за деньги организовать выезд в США через Мексику, сообщила пресс-служба Департамента по борьбе с экономическими преступления при Генеральной прокуратуре Узбекистана.

А. Х. потребовал за свои услуги 17 тысяч долларов. При получении 10 тысяч долларов он был задержан. Операция проведена департаментом совместно с СГБ.

Возбуждено уголовное дело по статье 168 (мошенничество) через статью 25 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) Уголовного кодекса Узбекистана. Ведётся следствие.

В конце ноября посольство США в Ташкенте сообщило, что Соединённые Штаты больше не будут впускать граждан Узбекистана, незаконно въезжающих в страну через границу с Мексикой. Вместо этого они будут содержаться под стражей до разрешения их иммиграционного дела.

До этого стало известно, что с октября 2021 года по октябрь 2023 года в США при попытке незаконно пересечь границу были задержаны более 13 тысяч граждан Узбекистана.