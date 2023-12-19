В социальных сетях появилось видео, на котором инспектор ДПС в Ангрене Ташкентской области применяет электрошокер к водителю.

Инспектор выходит из служебного автомобиля и подходит к другой машине. Когда водитель выходит, сотрудник ДПС хватает его за одежду и отводит от машины. На видео видно, что они спорят, водитель сопротивляется. Затем инспектор применяет электрошокер.

В ГУВД Ташкентской области сообщили, что инцидент произошёл днём 18 декабря. Инспектор ДПС остановил автомобиль Nexia, за рулём которого находился С. Х. (1988), за нарушение Правил дорожного движения.

Инспектор попросил водителя предъявить документы, но мужчина отказался и уехал. Он был остановлен снова рядом с рынком. Водитель начал оскорблять сотрудника ОВД и оказал сопротивление, говорится в сообщении.

«В результате инспектор применил электрошокер в соответствии с законом „Об органах внутренних дел“ Республики Узбекистан», — отметили в ГУВД.

В управлении начали проверку с целью дать правовую оценку действиям обоих участников происшествия.