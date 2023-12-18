В понедельник по территории Узбекистана ожидается переменная облачность без осадков, во второй половине дня воздух прогреется до +8…+13 градусов Цельсия, сообщил Узгидромет.

Лишь на северо-западные районы страны ожидается вторжение новой порции влажного воздуха. По Каракалпакстану и Хорезмской области местами пройдёт небольшой снег.

Во вторник, 19 декабря, влажная и относительно холодная воздушная масса распространится на всю территорию Узбекистана. По большинству областей пройдут осадки (дождь, снег). По Бухарской и Навоийской областям небольшие осадки возможны лишь в ночные и утренние часы. По югу страны и областям Ферганской долины сохранится погода без осадков.

20−22 декабря по Узбекистану ожидается погода без осадков, лишь в среду, 20 декабря, в отдельных предгорных и горных районах сохранятся осадки, преимущественно в виде снега.

В период 19−21 декабря температура воздуха понизится ночью до 0…-5 градусов, по северу — до −5…−10, днём — до +2…+7 градусов, что на 2−3 градуса ниже нормальных для этого периода значений.

С 22 декабря начнётся повышение температуры, в дневные часы воздух прогреется до +7…+9 градусов. Потепление продолжится и в следующие выходные.

Местами по Узбекистану ожидается туман. 18−19 декабря в отдельных районах возможно усиление ветра до 15−20 м/с.

В Ташкенте: 18 декабря без осадков, температура в пределах +9…+11 градусов. 19 декабря временами небольшой дождь, возможен переход в снег. Ветер восточный 5−10 м/с, с усилением до 12−15 м/с. Температура ночью будет в пределах +1…+3 градуса, днём — +3…+5 градусов.

20−22 декабря без осадков, в ночные и утренние часы возможен туман.

Преобладающая температура ночью −2…+1 градус, днём 20 декабря — +3…+5 градусов, 21−22 декабря ожидается постепенное повышение до +7…+9 градусов.