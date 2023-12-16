Чизкейк в микроволновке





Чизкейк, приготовленный в микроволновке, получается не хуже классического варианта.

Печенье в микроволновке





Рассыпчатое и ароматное печенье с кусочками шоколада, которое сможет приготовить даже ребенок.

Завтрак в микроволновке — омлет и десерт





В микроволновке можно приготовить полноценный завтрак — омлет и шоколадный десерт.

Банановый кекс в микроволновке





Банановый кекс в микроволновке можно приготовить за считанные минуты.

Кофейно-ореховый торт в микроволновке





Изумительный быстрый десерт — кофейно-ореховый торт в микроволновке.

Яблоки, запечённые в микроволновке





Печёные яблоки — простой и полезный десерт.

Яблочные чипсы в микроволновке





Натуральные и низкокалорийные яблочные чипсы — находка для любителей хрустящих снеков.

Шоколадный кекс в микроволновке





Кекс за пять минут, который отлично подойдёт к завтраку или просто к чаю.

Быстрая пицца в микроволновке





За несколько минут вы получите вкусную домашнюю пиццу.