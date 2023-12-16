Чизкейк в микроволновке
Чизкейк, приготовленный в микроволновке, получается не хуже классического варианта.
Печенье в микроволновке
Рассыпчатое и ароматное печенье с кусочками шоколада, которое сможет приготовить даже ребенок.
Завтрак в микроволновке — омлет и десерт
В микроволновке можно приготовить полноценный завтрак — омлет и шоколадный десерт.
Банановый кекс в микроволновке
Банановый кекс в микроволновке можно приготовить за считанные минуты.
Кофейно-ореховый торт в микроволновке
Изумительный быстрый десерт — кофейно-ореховый торт в микроволновке.
Яблоки, запечённые в микроволновке
Печёные яблоки — простой и полезный десерт.
Яблочные чипсы в микроволновке
Натуральные и низкокалорийные яблочные чипсы — находка для любителей хрустящих снеков.
Шоколадный кекс в микроволновке
Кекс за пять минут, который отлично подойдёт к завтраку или просто к чаю.
Быстрая пицца в микроволновке
За несколько минут вы получите вкусную домашнюю пиццу.