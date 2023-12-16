В Узбекистане предлагается создать Детскую организацию, целями которой являются развитие способностей, интересов и талантов детей, а также их всемерная поддержка. Об этом говорилось на совещании у президента Шавката Мирзиёева в пятницу.

Совещание было посвящено работе, проделанной в текущем году в области молодёжной политики, и задачам на следующий год.

Президенту было доложено, что за ответственными руководителями закреплены 396 тысяч молодых людей, нуждающихся в особом внимании государства. Через индивидуальную работу 331 тысяче из них оказано содействие в реализации своего потенциала. В частности, трудоустроены 94 тысячи человек, 56 тысяч обучены профессиям.

Количество видов помощи, оказываемой через «молодёжную тетрадь», увеличено до 30, а срок рассмотрения обращений за помощью сократился с 30 дней до 5 дней.





По рекомендации «лидеров молодёжи» в этом году 338 тысячам юношей и девушек оказана материальная помощь на сумму 444 млрд сумов. Были оплачены контракты студентов, покрыты расходы на обучение иностранным языкам и современным профессиям. Безработная молодёжь обеспечена рабочими инструментами.

В каждой махалле реализована программа трудоустройства молодёжи, в результате в этом году обеспечена занятость 236 тысяч безработных молодых людей и 189 тысяч выпускников школ, говорится в сообщении.

С этого года начато проведение «Олимпиады Пяти инициатив» по 4 уровням — между районами, школами, учреждениями профессионального образования и университетами, всего в ней приняли участие 12 миллионов молодых людей. В махаллях победителей олимпиады построено 623 спортивные площадки.

Во Дворце творчества молодёжи в Ташкенте запущены первый круглосуточно работающий «Креативный парк». В игру «Заковат» и другие интеллектуальные состязания привлечено 2 миллиона молодых людей.

Президенту также доложено об организации в Навоийской области международной шахматной школы «Тудакуль». Школа способна обучать 1700 детей и охватить различными мероприятиями 7500 молодых людей в год. Глава государства поручил пригласить в школу международных гроссмейстеров, привлечь талантливых детей из отдалённых районов, организовать для них краткосрочные шахматные лагеря.

В 2024 году в каждом регионе, министерстве и ведомстве намечено внедрить внедрён новый подход к работе с молодёжью. Виды помощи, оказываемой по рекомендации «лидера молодёжи», будут трансформированы, главное внимание будет уделяться обучению современным профессиям.

Была отмечена необходимость совершенствования научно-аналитической работы по изучению проблем молодёжи и подготовке перспективных кадров.

ЗАпланировано также увеличить число молодых людей, изучающих иностранные языки в рамках проекта «Ибрат фарзандлари», до 1 миллиона, а количество юных читателей в рамках программы «Мутолаа» — до 1,5 миллиона.