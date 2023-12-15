С начала января по 5 декабря 2023 года в странах Европы и Центральной Азии зарегистрирован 30601 подтверждённый случай заболевания корью. Это более чем на 3000% выше показателя прошлого года (909 случаев), говорится в заявлении на сайте Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

ЮНИСЕФ отмечает, что ситуация становится хуже в последнее время. Так, с октября по ноябрь 2023 года заболеваемость корью в регионе увеличилась почти вдвое. Эксперты ожидают, что рост продолжится из-за снижения иммунитета.

«Нет более явного признака сокращения охвата населения иммунизацией, чем рост числа случаев заболевания корью. Такой резкий рост требует пристального внимания и безотлагательного принятия мер в области общественного здравоохранения для защиты детей от этого опасного и потенциально смертоносного заболевания», — сказала региональный директор ЮНИСЕФ Реджина Де Доминичис.

По данным ЮНИСЕФ, наиболее высокий уровень заболеваемости корью зарегистрирован в Казахстане: 69 случаев на 100 тысяч населения, или в общей сложности 13254 случая. На втором месте находится Кыргызстан: 58 случаев на 100 тысяч населения (3811 случаев). В Румынии, которая на прошлой неделе объявила о национальной вспышке кори, зарегистрировано 9,6 случаев на 100 тысяч населения (1855 случаев).

Сокращение охвата иммунизацией в регионе, по мнению экспертов, вызвано:

снижением спроса на вакцины из-за дезинформации и недоверия, которые усилились во время пандемии COVID-19 и после неё;

сбоями в работе медицинских служб;

слабостью систем первичной медико-санитарной помощи.

По оценкам ЮНИСЕФ, с 2019 по 2021 год в Европе и Центральной Азии плановую вакцинацию полностью или частично пропустили 931 тысяча детей. Уровень охвата первой дозой вакцины от кори в регионе снизился с 96% в 2019 году до 93% в 2022 году.