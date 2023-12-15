Иран отменил визовый режим для граждан 33 стран, включая Узбекистан, сообщает информационное агентство IRNA со ссылкой на министра культурного наследия, ремёсел и туризма Эззатоллу Заргами.

Эззатолла Заргами. Фото: IRNA.

По словам министра, решение направлено на увеличение числа туристов и привлечение большего количества посетителей из стран всего мира. Он сказал, что развитие туризма может «предотвратить кампании иранофобии», то есть «негативную рекламу, слухи и нагнетание страха в отношении Ирана».

Визовый режим отменён также для России, Беларуси, ОАЭ, Саудовской Аравии, Катара, Кыргызстана, Таджикистана и других. До этого программа безвизового въезда действовала только для посетителей из Турции, Азербайджана, Омана, Китая, Армении, Ливана и Сирии.

Как сообщает Spot со ссылкой на статистику Ирана, в январе-июне этого года число туристов из Таджикистана, Азербайджана, Узбекистана, Туркменистана, Казахстана, Кыргызстана и Афганистана увеличилось на 55% — до 1,1 млн человек.

Число иностранных прибывших в Иран за первые восемь месяцев иранского года (начавшегося 21 марта) достигло 4,4 миллиона, что на 48,5% больше, чем за тот же период прошлого года.

Напомним, с 13 октября 2022 года вступило в силу соглашение между правительствами Узбекистана и Ирана об упрощении визовых процедур для представителей деловых и научных кругов, а также туристических групп (от 5 до 20 человек).

В октябре этого года Узбекистан и Иран обсуждали заключение соглашения об отмене визового режима, предложенное иранской стороной.