С 13 октября вступило в силу соглашение между правительствами Узбекистана и Ирана об упрощении визовых процедур для представителей деловых и научных кругов, а также туристических групп, сообщает УзА.

Документ был подписан в ходе официального визита президента Ирана Ибрахима Раиси в Узбекистан 14−16 сентября.

По данным МИДа, соглашение состоит из 11 статей, и его вступление в силу послужит «дальнейшему укреплению дружественных отношений между двумя странами, развитию торгово-экономических, туристических, научных и научных связей».