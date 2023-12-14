Вице-спикер Законодательной палаты Олий Мажлиса, лидер партии «Миллий тикланиш» Алишер Кадиров 13 декабря во время правительственного часа, где с отчётом выступал министр транспорта Илхом Махкамов, заявил о необходимости популяризации общественного транспорта для сокращения пробок.

По его словам, транспорт считается артерией экономики и без решения проблем в этой сфере нельзя развивать экономику. Для ликвидации пробок на дорогах, предотвращения загрязнения воздуха и защиты окружающей среды необходимо обеспечить население удобным и дешёвым общественным транспортом, а также сделать некоторые услуги для частных автомобилей более дорогими, считает он.

«Сегодня мы очень бьёмся над решением проблемы общественного транспорта. Проводится большая работа. Но, Ильхом Рустамович (министр транспорт Илхом Махкамов — ред.) сколько бы мы ни прилагали усилий для общественного транспорта, если мы не сможем решить вопрос со статусом частного транспорта, мы не достигнем своей цели… Учитывая, что за последние 10 лет в Узбекистане количество частных автомобилей выросло в пять раз, это начинает становиться большой угрозой», — сказал он.

Депутат указал, что в Узбекистан после начала гармонизации с платформой Всемирной торговой организации (ВТО) покупка автомобилей станет ещё доступнее, из-за чего пробки станут большой проблемой для экономики и общественного движения в Узбекистане.

«Уже сейчас это проблема… Например, если посмотреть на опыт Китая, там не сложно купить машину, потому что есть требования ВТО. Однако обслуживание автомобиля и услуги, связанные с его использованием, стоят очень дорого. Будь то парковка, введение налогов или платные дороги… в Сингапуре то же самое. Там тоже решена проблема пробок за счёт удорожания использования частного транспорта», — сказал Кадиров.

Парламентарий предложил министру транспорта учесть этот вопрос и подготовить предложения в концепции развития транспорта на следующие 10 лет.

По его мнению, число частных автомобилей растёт быстрыми темпами, поскольку в стране без проблем можно купить машину, её эксплуатация обходится не так дорого, а также отсутствуют дополнительные платежи за транспорт.

«Наш министр транспорта должен разработать серьёзные предложения по обеспечению дешёвого, удобного и упорядоченного общественного транспорта… Частный транспорт не обязательно должен быть доступен каждому, когда он захочет. Мы достигаем этого за счёт удобства общественного транспорта. Если сделать общественный транспорт удобным, то для людей станет непривлекательным использование личного транспорта», — сказал Алишер Кадиров.

В середине ноября представители разных ведомств обсудили в Законодательной палате проблемы пробок в Ташкенте, развития общественного транспорта, озеленения городов и другие. «Газета.uz» рассказывала, о чём говорили спикеры, среди которых были наша журналистка, эколог и урбанист.