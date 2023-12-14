Несколько членов кабинета министров Японии ушли в отставку из-за громкого скандала вокруг сбора политических пожертвований, разгоревшегося в последние недели, сообщает BBC.

Свои должности покинули министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура, министр сельского хозяйства Итиро Миясита, министр по административным вопросам Дзюндзи Судзуки, а также пять заместителей министров.

В отставку подал и генеральный секретарь Кабмина Хирокадзу Мацуно, которого считают правой рукой премьер-министра Японии Фумио Кисиды и «лицом» правительства, отмечает BBC.

Все они являются членами крупнейшей фракции правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) страны, которую до гибели в 2022 году возглавлял экс-премьер Японии Синдзо Абэ. В общей сложности в этой фракции состоят 99 членов верхней и нижней палаты японского парламента (около четверти от общего числа депутатов ЛДП).

Кисида пообещал назначить кандидатуры новых министров в ближайшее время. «В качестве главы партии я сделаю все возможное, чтобы восстановить доверие общества», — сказал он на пресс-конференции.

Суть скандала

Причиной увольнений стали нарушения финансовой отчётности при сборе политических пожертвований в ЛДП. Прокуроры, в частности, расследуют утверждения о том, что члены фракции Абэ присвоили более 500 млн йен (свыше 3,4 млн долларов), собранных через вечеринки по сбору средств за последние пять лет.

Как пишет The Guardian, политические партии в Японии регулярно проводят мероприятия, на которых присутствуют сторонники, чтобы собрать пожертвования, а затем направляют их на предвыборную кампанию.

Внутри каждой из фракций ЛДП установлены квоты на объем пожертвований, которые её члены могут собрать благодаря продаже билетов на приёмы и вечеринки партии. Однако выяснилось, что члены фракции Абэ превышали квоту, а разница не учитывалась в финансовых документах и оседали либо в карманах политиков, либо в тайных фондах.

Коррупционный скандал привёл к падению рейтингов японского правительства во главе с Кисидой. Общественная поддержка правящей ЛДП, которая почти непрерывно находится у власти с 1955 года, упала ниже 20% впервые с 2009 года, отмечает Reuters.