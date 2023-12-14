В Узбекистане обновится порядок создания хлопково-текстильных кластеров. Это предусмотрено указом президента от 12 декабря, сообщили «Газете.uz» в Министерстве юстиции.

Теперь желающие создать кластер должны будут наладить не менее двух этапов производства текстильной продукции (производство пряжи, трикотажного полотна, готовых швейных и трикотажных изделий, покраска), а также не должны иметь просроченной задолженности по налогам и обязательным отчислениям, а также банковским кредитам. Кроме того, они не должны находиться на стадии ликвидации, не иметь дел, связанных с неплатёжеспособностью, а также «плохую» кредитную историю.

Кластеры начнут работу на основе решений председателя Совета министров Каракалпакстана и хокимов областей по согласованию с министром сельского хозяйства в рамках трёхстороннего соглашения.

Республиканская комиссия по координации деятельности хлопково-текстильных кластеров будет расформирована, а претенденты, желающие организовать деятельность кластера, будут отбираться на основе открытого и прозрачного онлайн-конкурса.

Министерство сельского хозяйства будет вести реестр кластеров и регулярно публиковать его на своём сайте. Перед министерством поставлена задача создать рейтинг кластеров по системе ключевых показателей эффективности.

С 1 января 2024 года начнётся внедрение стандартов международной финансовой отчётности для финансовых отчётов кластеров, а также принимать меры их независимого аудита с привлечение международных аудиторских фирм.

Кроме того, в качестве эксперимента со следующего года разрешается посев зарубежных сортов хлопчатника на 10% хлопковых площадей.

Также в качестве эксперимента высокоурожайные местные и зарубежные сорта будут размещены на участках 14 районов с низким баллом плодородности почвы и трудным водоснабжением.

Более того, планируется ввести специальные агротехнические и упрощённые карантинные требования к импортируемым сортам хлопчатника, выращивать эти сорта под специальным карантинным контролем и на основании научных указаний Совета по хлопководству.

Хлопковым кластерам и фермерским хозяйствам будет предоставляться свобода в размещении сортов хлопчатника, но в соответствии с гарантированным семенным резервом.

Кластерам и фермерам разрешат выступать соавторами соответствующего сорта при выведении местных перспективных сортов хлопчатника, создании производства семян элитного качества и коммерциализации сорта. Планируется поэтапная передача сферы по заготовке сертифицированных семян кластерам и частным семеноводческим предприятиям.

Начиная с 2024 года сорта с урожайностью менее 30 центнеров будут регулярно выявляться и заменяться высокоурожайными отечественными и зарубежными сортами.

Перед Минсельхозом поставлена задача разработать механизм внедрения этой системы и трансформации деятельности Центра семеноводства.

Поскольку в Узбекистане нет специального учреждения в области волокнистых культур, производства волокна и хлопковой промышленности, на базе научно-исследовательского органа Совета по хлопководству — АО «Пахтасаноат илмий маркази» предложено создать Научно-исследовательский институт волокнистых культур.

Также планируется внедрить научную экспертизу по безопасности генетически модифицированных организмов и продуктов их переработки, а также сформировать национальную базу данных ГМО-сортов. Благодаря этому будет запущена оценка безопасности производимой и импортируемой ГМО-продукции, а также её анализ.

Для цифровизации отрасли к концу 2024 года будет запущена платформа «e-уруғ». Это создаст возможности для взаимной интеграции семеноводческих предприятий и хозяйств, получения информации о семенном обеспечении и резерве, их пригодности для регионов, агротехнологии, свободного и прозрачного размещения, перераспределения и сертификации семян для сортов и гибридов.

Как мы сообщали ранее, начиная с сезона урожая 2024 года контракты на поставку хлопка-сырца в Узбекистане будут заключаться через товарно-сырьевую биржу. Фермеры смогут свободно продавать излишки сырья, а также выращенный за свой счёт хлопок. Также будет внедрена новая система кредитования фермеров и кластеров.