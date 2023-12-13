Увеличены размеры штрафов за причинение вреда животным и растениям, занесённым в Красную книгу Узбекистана, сообщила пресс-служба Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата.

Соответствующие изменения внесены в постановление Кабмина (№290) «Об урегулировании использования биологических ресурсов и о порядке прохождения разрешительных процедур в сфере природопользования».

Согласно поправкам, штраф за порчу краснокнижных растений увеличен в 5 раз. Сумма ущерба рассчитывается по следующему коэффициенту (на одно растение):

виды, находящиеся под угрозой исчезновения — 10 БРВ (3,4 млн сумов);

редкие виды — 4 БРВ (1,36 млн сумов);

исчезающие виды — 2,5 БРВ (850 тыс.сум).

Размер штрафа за причинение вреда краснокнижным животным увеличен в 10 раз. Так, за причинение вреда одному барсу с жителя Узбекистана будет взиматься плата в 3000-кратном размере БРВ (1 млрд 20 млн сумов), а с иностранных граждан и юридических лиц — 400 тысяч долларов.

Документ опубликован в национальной базе правовых документов и вступил в силу 11 декабря 2023 года.