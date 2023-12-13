В Ташкентской области выявлены случаи незаконного использования природного газа выявлены в Ташкентской области, сообщила пресс-служба Министерства энергетики Узбекистана.

В ходе проверки, проведённой сотрудниками «Узэнергоинспекции», «Худудгазтаминот» и правоохранительных органов, в Зангиатинском районе обнаружены три теплицы, незаконно подключённые к газовой сети.

В результате государству был нанесён ущерб на сумму 526,5 сумов.

Документы по этому факту направлены в правоохранительные органы для принятия мер к нарушителям, говорится в сообщении.