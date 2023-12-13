Полузащитник молодёжной сборной Узбекистана и московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев номинирован на звание лучшего молодого футболиста мира в 2023 году по версии Международной федерация футбольной истории и статистики (IFFHS).

Организация вручает награду игроку, родившемуся после 1 января 2003 года (в возрасте до 20 лет).

Кроме Файзуллаева номинированы такие игроки, как Джуд Беллингем («Реал» Мадрид), Джамал Мусиала («Бавария»), Гави («Барселона»), Флориан Вирц («Байер»), Хави Симонс («РБ Лейпциг»), Ламин Ямал («Барселона»), Алехандро Бальде («Барселона»), Расмус Хойлунд («Манчестер Юнайтед») и другие.

Международное жюри IFFHS, состоящее из журналистов и футбольных экспертов из 120 стран мира, подведёт итоги премии в конце января.

Файзуллаев перешёл из ташкентского «Пахтакора» в московский ЦСКА в августе. За команду 20‑летний хавбек провёл 18 матчей, забил 2 мяча и отдал 9 голевых передач.