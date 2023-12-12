Законодательная палата Олий Мажлиса на заседании 12 декабря отклонила законопроект, предусматривающий поправки в законодательство о конкуренции Узбекистана, обратила внимание «Газета.uz».

Заместитель председателя Комитета по развитию конкуренции и защите прав потребителей Фаррух Карабаев отметил, что после принятия нового закона «О конкуренции» появилась необходимость внесения поправок в некоторые законодательные акты.

В частности, некоторые изменения связаны с оценкой воздействия государственной помощи на конкуренцию (статья 23 закона). С начала года комитет рассмотрел 377 проектов нормативных актов, в 38% из них выявлены общие или индивидуальные льготы, которые негативно влияют на конкурентную среду. Поэтому есть необходимость в совершенствовании механизма оценки воздействия госпомощи на конкуренцию.

Фаррух Карабаев.

Сейчас государство может предоставлять предпринимателям помощь в виде налоговых и таможенных льгот, субсидий, грантов, государственных гарантий, льготных кредитов, эксклюзивных прав, продажи и предоставления в аренду госимущества по льготным ценам, предоставления на льготных условиях прав пользования земельными ресурсами и недрами и иных преференций и преимуществ.

Комитет по развитию конкуренции предложил сделать обязательным порядок согласования с ним не только проектов по вопросам конкуренции на товарных и финансовых рынках, но и проекты, предусматривающие госпомощь. При наличии льгот, негативно влияющих на других участников рынка, их планировалось отменять на этапе согласования.

Спикер Законодательной палаты Нурдинжон Исмоилов резко выступил против такой нормы. По его словам, сейчас указом президента предусмотрено, что комитет проводит оценку воздействия госпомощи и предоставляет заключение. «А вы хотите сделать обязательным согласование. Если вы скажете нет, то нет. Если да, то да… Не нужно это добавлять», — сказал он.

Кроме того, в статью 13 закона (доминирующее положение) предлагалось внести поправки, согласно которым хозяйствующие субъекты, основной деятельностью которых не является производство товаров и оказание услуг в условиях естественной монополии, не будут считаться субъектами естественной монополии (этот пункт также есть в указе президента от 7 июля 2023 года). Их будут признавать компаниями с доминирующим положением.

При этом при необоснованном повышении либо неправильном применении цен (тарифов), ущемлении прав и интересов предпринимателей и потребителей к данным хозяйствующим субъектам применяются требования законодательства о конкуренции, сказал Фаррух Карабаев.

По состоянию на 1 декабря в реестр естественных монополий включены 135 компаний, у 46 из них основной вид деятельности не связан с производством товаров или оказанием услуг в условиях естественной монополии.

Спикер Законодательной палаты Шарофиддин Назаров отметил, что в указе президента не было пункта про перевод субъектов естественных монополий в статус компаний с доминирующим положением. По его словам, такой порядок «почти ничего не меняет».

Спикер Нурдинжон Исмоилов предложил убрать этот законопроект из повестки дня, вернуть его в комитет, чтобы доработать документ и повторно рассмотреть в первом чтении.

Кроме того, планировалось внести изменения в статью 42 закона (финансовые санкции за нарушение законодательства о конкуренции). По его словам, сейчас при нарушениях с незначительными экономическими последствиями (например, технические ошибки при предоставлении данных комитету) применяются большие штрафы к предпринимателю. Исходя из принципа соразмерности наказания к предпринимателю, впервые совершившему такое правонарушение, предлагается не применять финансовую санкцию — с ним проводят только профилактические разъяснительные работы.