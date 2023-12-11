Хокимият города Гулистан Сырдарьинской области из-за по просьбы местных жителей передумал устанавливать новогоднюю ёлку рядом с мечетью. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе администрации города.

Во время установки железного конуса новогодней ёлки один из пользователей соцсетей задался вопросом, какое отношение ёлка имеет к мечете, и попросил «ответственные организации проявить внимательность». По данным хокимията, жители отметили, что конструкция будет мешать верующим читать молитвы.

После этого хокимият 7 декабря демонтировал ёлку и переместил её на расстояние 500 м от мечети — рядом с банкетным залом «Бахор».

«Это не главная ёлка города. Рядом с ней не будут проводиться концерты и другие новогодние мероприятия. Ёлка устанавливается исключительно для создания новогоднего настроения среди жителей», — пояснили в хокимияте.