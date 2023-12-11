С начала 2023 года в мире были убиты 94 журналиста и работника медиа, в том числе девять женщин. Это почти на 40% больше, чем годом ранее, когда погибло 68. Об этом говорится в ежегодном отчёте Международной федерации журналистов (International Federation of Journalists, IFJ).

Больше всего журналистов — 68 — погибло в ходе боевых действий между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС. По данным IFJ, война в Газе стала самой смертоносной для журналистов с 1990 года, когда организация начала вести регистр убитых работников медиа.

Опасной остаётся и война в Украине. При её освещении погибли три журналиста из Украины, России и Франции.

В целом по регионам на Ближнем Востоке и в арабских странах за год убит 71 журналист. В Азиатско-Тихоокеанском регионе — семь. Ещё семеро погибли в странах Латинской Америки. Пятеро журналистов погибли в Африке, четверо — в Европе.

Число убитых журналистов и работников медиа по регионам. Иллюстрация: IFJ.

Кроме того, по подсчётам IFJ, на сегодняшний день в тюремном заключении находятся 393 журналиста в разных странах. За последние три года их число увеличилось особенно значительно, отмечает организация.

80 работников прессы находятся в тюрьме в Китае и Гонконге. За ними следуют Мьянма (54), Турция (41), Россия и оккупированный Крым (40), Белоруссия (35), Египет (23), Вьетнам (18), Саудовская Аравия (11), Индия (10) и Сирия (9).