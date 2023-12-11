11 декабря начала работу международная научная конференция «Джадиды: идеи национальной идентичности, независимости и государственности». Она собрала ведущих отечественных и зарубежных исследователей в области истории Центральной Азии, в том числе движения джадидизма. Среди них — Адиб Халид (США), Тимур Ходжа угли (Турция), Хисао Комацу (Япония), Кристофер Форт (США), Марк Риз (США), Ингеборг Балдауф (выступит онлайн), Хамидулла Болтабоев, Дилором Алимова и другие.

Инициатор и организатор конференции — Фонд развития и поддержки национальных масс-медиа при содействии Института истории Академии наук Узбекистана, Государственного музея памяти жертв репрессий и Организации тюркских государств.

Актуальность мероприятия организаторы объясняют «переменами в самосознании народов, вызванными процессами в глобальной геополитической обстановке», и в связи с этим «повышением спроса на изучение национальной истории молодым поколением граждан Узбекистана».

Джадидизмом называют модернистское движение в мусульманском мире, которое возникло в конце XIX века. Его основатель — Исмаил Гаспринский. Он продвигал идеи просветительства через собственную газету «Терджиман». Вдохновившись опытом Гаспринского, джадиды нынешней Центральной Азии начали запускать национальные газеты и открывать новометодные школы — зачастую в своих собственных домах, — где обучали детей светским наукам наряду с религиозными. Учебные материалы создавали сами прогрессисты.

Среди ярких представителей движения центральноазиатского джадидизма — Махмудходжа Бехбуди, Мунаввар қори Абдурашидхонов, Абдурауф Фитрат, Абдулла Кадыри, Абдулхамид Чулпан, Исхокхон Ибрат, Усман Ходжа и многие другие.

Фото: Саида Мирзиёева / Telegram

На конференции вступительное слово президента Узбекистана Шавката Мирзиёева зачитал его советник и спичрайтер Хайриддин Султанов.

«Все мы знаем, что джадиды, выступившие с благородной идеей „Единство в языке, мыслях, действиях“, считали, что пробуждение народов и их освобождение от оков отсталости и невежества возможно лишь путём распространения знаний и просвещения, светского развития. Проявляя самоотверженность на этом пути, они открывали школы нового типа, театры, библиотеки, издательства. Чтобы изменить мировоззрение и образ жизни общества, выпускали газеты и журналы, отправляли молодёжь учиться в развитые государства», — отметил президент.

Возникновение джадидизма пришлось на геополитические перемены на территории Центральной Азии. Это колонизация региона Российской империей, а затем установление советской власти и идеологии.

«Джадиды возникли как группа, которая стремилась найти ответы на вопросы своего времени. Это такие вопросы, как почему мы (как регион) были завоёваны и как выбраться из этом ситуации. Панацеей были образование и национальное единство», — объяснил в интервью историк, профессор истории Карлтонского колледжа (США) Адиб Халид.





Свои реформаторские взгляды джадиды продвигали через новометодные школы, газеты, театры, драмы и литературу. Поначалу их движение носило культурно-просветительский характер, однако революция 1918 года, безуспешные попытки добиться реформ от бухарского эмира привели к политизации центральноазиатских джадидов, писал Адиб Халид в своей книге «Создание Узбекистана. Нация, империя и революция в раннесоветский период».

В своём труде американский историк выдвигает аргумент, что границы современного Узбекистана — это именно заслуга джадидов Файзуллы Ходжаева и Абдурауфа Фитрата, которые работали над проектом делимитации советских республик. Видение Абида, основанное на изучение ранее закрытых архивных документов, предложило иной взгляд на историю формирования Узбекистана — Сталин не очерчивал линейкой территорию Узбекистана.

Однако судьба джадидов оказалось печальной. В 1920-е и 1930-е советская власть истребила прогрессистов на почве идеологического разногласия. О последнем в линии жизни и творчества Абдурауфа Фитрата писал исследователь, музыковед-востоковед Александр Джумаев в своём сборнике статей «Абдурауф Фитрат: время, личность, культурная и научная деятельность».

По мнению профессора истории и языков Мичиганского государственного университета Тимура Ходжа угли, джадиды заложили основу демократического общества Узбекистана в начале XX века.

«Некоторые утверждают, что в Узбекистане не было демократии. Мы от Царской России перешли к Советской. Но была 50-летняя история джадидизма в истории Узбекистана. Они заложили основу демократического общества. Они издавали частные газеты, открывали частные школы. То есть основывали газеты, которые были независимы от государства. Только советская власть пришла и задушила свободу слова, свободу мысли», — сказал он в беседе в корреспондентом «Газеты.uz».

В кругах историков долгое время идёт дискуссия о статусе, который представляли для своей страны джадиды. Одни утверждают, что прогрессисты стремились к независимости, другие — к автономии, поскольку понимали, что уступают колонизаторам в военном и политическом плане.





На конференции говорилось о важности развития видения джадидов в современном Узбекистане. Помощник президента Саида Мирзиёева отметила, что одна из главных целей конференции заключается в изучении и применении на практике главных идей представителей джадидизма.

«Не будет ошибкой сказать, что идеи, мечты и желания джадидов нашли своё отражение в политике президента Шавката Мирзиёева. Новый Узбекистан, которым руководит президент, уверенно идёт по пути строительства светского правового государства и гражданского общества, создания качественной системы образования, обеспечения свободы слова и открытости», — сказала она.

Конференция также поднимает тему идентичности. На протяжении двух дней исследователи обсудят эту тему через призму литературы, культуры и языка.

Саида Мирзиёева обратила внимание на то, что название страны «Узбекистан» на узбекском языке пишется по-разному и нередко неправильно. Она заявила, что эту проблему надо исправить.

Фото: Саида Мирзиёева / Telegram

«Потому что речь идёт о нашей нации, нашей гордости, названии нашей страны. Действительно, реформа алфавита может вызвать новые дискуссии, споры, непредвиденные финансовые затраты. Но, подчеркну ещё раз, когда речь идёт о правильном написании названия Родины и нации, я считаю, что необходимо прекратить подобные дискуссии и споры, внести определённые изменения в алфавит и тем самым поставить твёрдую точку в вопросе алфавита», — сказала она.

Историк, доктор исторических наук Дилором Алимова в интервью «Газете.uz» сказала, что изучение истории джадидизма — это «широкий, глубокий и разносторонний вопрос».

«Изучение истории джадидизма — это поэтапно развивающийся вопрос. Даже в советское время, когда движение джадидизма считалось буржуазным, находились люди, которые пытались провести исследование, за что они поплатились сильно. Но в годы независимости поэтапно развивается изучение джадидизма. Сначала большое значение этому придавали литературоведы. Они написали замечательные труды. Однако эти работы были написаны в контексте просветительства и вклада отдельных их представителей в развитие узбекской литературы и узбекского языка. Где-то с 2000-х годов историки в Узбекистане начали задумываться, что история джадидов так и не создана. Тогда впервые при Академии государственного управления была создана научная группа для изучения движения джадидизма. К сегодняшнему дню сделано очень много, но предстоит ещё больше, потому что история джадидизма многогранна. Это касается социальных вопросов, культурных, культурно-этнических вопросов, идентичности. Самое главное — это их политическая деятельность. Создание Кокандской автономии — это квинтэссенция этого движения», — пояснила историк.

Адиб Халид считает, что молодому поколению важно изучать историю джадидизма, потому что прогрессисты представляют важное поколение в истории Узбекистана.

«Они сыграли важную роль в формулировании идеи национальной идентичности. Другой вопрос — как понимать роль ислама и национальных традиций в разрезе с потребностями времени», — отметил он.

«Раз Узбекистан стремится построить демократическое общество, то мы должны обращаться к своему наследию — движению джадидизма», — сказал Тимур Ходжа угли.

Президент Узбекистана в своём послании отметил, что в махаллях планируется создать уголки памяти жертв репрессий и книги памяти махалли, расширить доступ к архивным документам, будут выделяться гранты на исследовательские работы, художественные и публицистические произведения, а также развитие сотрудничества с зарубежными научными центрами.