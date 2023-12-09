Компания Uzbekistan Airports поделилась деталями масштабной реконструкции в международном аэропорту Ташкента.

Согласно проекту, площадь терминала международных авиалиний увеличится вдвое, изменится подъезд к зоне вылета, залы прилёта и вылета будут объединены в единый комплекс, а на втором этаже появится открытая терраса.

Сегодня пропускная способность международного терминала аэропорта составляет 7 млн пассажиров в год. В этом году через столичную воздушную гавань планируется обслужить 6,8 млн пассажиров. Реализация проекта по расширению международного терминала будет выполняться два этапа и продлится до конца 2025 года. После завершения пропускная способность аэропорта увеличится до 13 млн пассажиров в год.

В первую очередь, площади будут увеличены за счёт выдвижения фасадов зданий прилёта и вылета, а также их объединения. Изменится и подъездная система к аэропорту: транспорт будет подъезжать к первому этажу, а эстакада станет частью здания.

В зоне прилёта также появится новая зона паспортного контроля из 48 каналов прохода пассажиров. Действующий зал прилёта также будет реконструирован — число багажных каруселей увеличится с 4 до 8, что позволит обслуживать большее количество авиарейсов.

Проектом предусмотрена огромная зона для встречающих — 6200 кв. м., что по размерам превысит нынешний зал прилета.

Согласно проекту, в зале вылета предусмотрено строительство новой зоны регистрации пассажиров, состоящей из 50 стоек регистрации, стойки приёма негабаритного багажа, стоек самостоятельной сдачи багажа, а также зоны таможенного контроля и контроля багажа.

Кроме того, расширится зона досмотра на авиационную безопасность. Увеличится и зона ожидания посадки — будет достроен накопитель на 800 посадочных мест и фуд-корт.

«Оригинальным решением для ташкентского аэропорта станет открытая терраса площадью почти 5000 кв .м. на втором этаже зоны вылета с видом в город», — отметили в компании.

Вдоль терминала вылета будет построена новая переходная галерея, которая позволит избежать пересечения потоков прилетающих и вылетающих пассажиров, проходящих по телетрапам. Также станет больше «рукавов», позволяющих — пассажирам из самолёта попадать в здание аэровокзала без выхода на улицу. Будут закуплены два дополнительных телетрапа. После реконструкции в аэропорту столицы будет функционировать 6 телетрапов, а количество гейтов (ворот) составит 12.

«Важным этапом реконструкции станет модернизация системы обработки багажа. С помощью установки новой системы у аэропорта появится возможность отслеживать в режиме реального времени движение багажа каждого пассажира внутри аэровокзального комплекса, что позволит минимизировать потери и увеличит своевременность загрузки багажа на воздушное судно», — говорится в сообщении.

Строительство новой зоны сортировки багажа и установка нового оборудования обработки багажа позволят пассажирам определённых авиарейсов проходить раннюю регистрацию и сдачу багажа за 24 часа до вылета авиарейса.

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Из-за проведения реконструкции с 8 декабря закрылся въезд на эстакаду и ограничен доступ в зал вылета.