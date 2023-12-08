Сочный стейк





Стейк готовится быстро, на сковороде. В конце мясо нужно выложить на фольгу, завернуть и дать отдохнуть 15 минут.

Садж из курицы





Садж — это курица с крупно нарезанными овощами.

Гуляш с картофельным пюре





Гуляш с картофельным пюре — простое и быстрое в приготовлении блюдо.

Ленивые шницели с сыром





Благодаря добавлению сыра шницели получаются нежными и сочными, хорошо сочетаются с любым гарниром.

Киш с мясом





Киш с мясом — это открытый пирог, который очень просто готовится. С начинкой можно поэкспериментировать и дополнить её любимыми продуктами.

Курица по-грузински «Шкмерули»





Сочная курица с хрустящей корочкой, дополненная чесночно-сливочным соусом.

Курица с лимоном и брокколи в духовке





Ещё один рецепт быстрого в приготовлении горячего блюда — курица с брокколи и лимоном.

Мексиканское буррито





Лаваш, приготовленный по этому рецепту, получается сочным, с большим количеством вкусной начинки и хрустящей корочкой снаружи.

Мини-веллингтон с говядиной





Говядина Веллингтон — это нежная говяжья вырезка с грибами, приправами и пряностями.