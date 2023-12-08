Сочный стейк
Стейк готовится быстро, на сковороде. В конце мясо нужно выложить на фольгу, завернуть и дать отдохнуть 15 минут.
Садж из курицы
Садж — это курица с крупно нарезанными овощами.
Гуляш с картофельным пюре
Гуляш с картофельным пюре — простое и быстрое в приготовлении блюдо.
Ленивые шницели с сыром
Благодаря добавлению сыра шницели получаются нежными и сочными, хорошо сочетаются с любым гарниром.
Киш с мясом
Киш с мясом — это открытый пирог, который очень просто готовится. С начинкой можно поэкспериментировать и дополнить её любимыми продуктами.
Курица по-грузински «Шкмерули»
Сочная курица с хрустящей корочкой, дополненная чесночно-сливочным соусом.
Курица с лимоном и брокколи в духовке
Ещё один рецепт быстрого в приготовлении горячего блюда — курица с брокколи и лимоном.
Мексиканское буррито
Лаваш, приготовленный по этому рецепту, получается сочным, с большим количеством вкусной начинки и хрустящей корочкой снаружи.
Мини-веллингтон с говядиной
Говядина Веллингтон — это нежная говяжья вырезка с грибами, приправами и пряностями.