Сотрудники Службы государственной безопасности Узбекистана задержали двух сотрудников судов по подозрению в получении взяток, сообщила пресс-служба СГБ.

В ходе оперативного мероприятия в Ташкенте был задержан старший консультант коллегии по уголовным делам Верховного суда при получении 10 тысяч долларов.

В ходе следствия установлено, что он обещал помочь в оправдании двух ранее осуждённых лиц, передав уголовное дело в кассационном порядке из Верховного суда в Ферганский областной суд.

В другом случае старший помощник судьи судебной коллегии Сурхандарьинского областного суда по экономическим делам вошёл доверие местного предпринимателя и получил от него 6000 долларов в обмен на положительное решение по его делам на стадии апелляции через судей.

Выяснилось, что старший помощник судьи также потребовал 2000 долларов и получил 600 долларов в обмен на положительное решение по иску, поданному предпринимателем в Термезский межрайонный экономический суд.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статьям 168 (Мошенничество) и 211 (Дача взятки) Уголовного Кодекса. В отношении этих лиц была применена мера пресечения в виде лишения свободы.