Незаконная майнинговая ферма в Учкуприкском районе Ферганской области нанесла ущерб государству на 2,8 млрд сумов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Узбекистана.

В ходе рейда, проведённого сотрудниками «Узэнергоинспекции» и Ферганского предприятия территориальных электросетей, стало известно, что в местной компании, расположенной в махалле «Богибостон», сотрудник М. А «оказал внешнее воздействие на счётчик и самовольно подключил майнинговые устройства к электросети».

Документы по этому факту направлены в правоохранительные органы для правовой оценки.

В конце октября президент поручил уволить хокима, прокурора, руководителей ОВД, электросетей и отдела Департамента Генпрокуратуры в Карманинском районе Навоийской области. Причина — за 10 месяцев они не заметили, что через 452 майнинговых устройства незаконно расхищено 5,5 млн кВт·ч электроэнергии.

Напомним, при использовании электроэнергии с подключением к единой электроэнергетической системе за электроэнергию майнеры должны платить по тарифу с 2-кратным повышающим коэффициентом, при незаконном подключении к сети — с 5-кратным повышающим коэффициентом.

За потребление электроэнергии в пиковый период к тарифам применяются надбавки, устанавливаемые Кабинетом министров.