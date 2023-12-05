Всемирный банк, Межамериканский банк развития (ИБР), Европейский инвестиционный банк (ЕИБ), Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Африканский банк развития (АфБР), а также Великобритания и Франция обязались расширить область применения положений о долговой устойчивости к изменению климата (Climate-Resilient Debt Clauses, CRDCs). Об этом объявили на конференции ООН по климату COP28, проходящей в эти дни в Дубае, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

Эти положения предусматривают приостановку выплат по долгу в случае стихийных бедствий, чтобы дать «передышку» стране и позволит перенаправить ресурсы с обслуживания долга на реагирование и восстановление от последствий природного катаклизма.

В общей сложности 73 страны призвали доноров расширить использование этих положений к 2025 году.

«Я хочу поблагодарить вас за необычайное мужество поступить правильно. Мы всегда можем вернуть наш долг, но мы не можем вернуть наше общество», — сказала премьер-министр Барбадоса Миа Моттли во время Дня финансов COP28.

Всемирный банк, в частности, объявил, что право на применение CRDC будут иметь до 45 малых островных государств, особенно уязвимых к стихийным бедствиям. Выплаты будут приостановлены как по основному долгу, так и процентов на два года.

Кроме того, Всемирный банк планирует выделять на реализацию проектов по борьбе с изменением климата более 40 млрд долларов в год, что составит 45% от всех поступлений, заявил глава ВБ Аджай Банга.

ЕБРР обязался включить положения о долговой устойчивости к изменению климата в новые кредиты для суверенных и муниципальных клиентов в странах с уровнем дохода ниже среднего в регионах банка.

COP28 продлится до 12 декабря. В конференции принимают участие свыше 70 тысяч делегатов из более чем 190 стран.